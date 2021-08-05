'Parti ajanı' olacak turist arıyorlar

Dünyanın önemli tatil bölgelerinden İspanya'nın İbiza adasında hükümet, corona virüs karantina önlemleri kapsamında ilginç bir yol izleme kararı aldı.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte turistlere Haziran ayında kapılarını açan adada vaka sayıları artışa geçerken Sağlık Bakanlığı, İbiza’da 14 günlük vaka ortalaması 991’e yükseldi.

Yetkililer bu durumdan hareketle bar ve gece kulübü gibi mekanlarda saat 21.30’dan sonra parti yapılmasını yasakladı.

Alınan karar sonrasında corona virüs vaka sayıları düşüşe geçmezken, uygulanan yasak da partilerin yasa dışı olarak evlerde yapılmasına yol açtı.

İspanyol polisi de bu partileri tespit edebilmek ve karantina önlemlerinin uygulanması için adaya gelen yabancı turistleri kullanmayı planladığını açıkladı.

Bu durumdan hareketle İspanyol polisi ilginç bir yol izleyerek adaya gelen turistler arasından, 30-40 yaş arası yabancı turistlerin 'parti ajanı' olması için harekete geçti.

YEREL POLİSİ TANIYORLAR

Ajanların yabancılar arasından seçilmek istenmesinin sebebi, adada yaşayanların yerel polisin nasıl göründüğünü bilmesi olarak gösterildi.

Buna göre, seçilecek olan parti ajanlarının, adadaki partileri dolaşarak yasa dışı olanları İspanyol polisine bildirecek.

İspanyol polisi ülkede saat sabah 1 ile 6 arasında bir araya gelme yasağının uygulandığını ve buna uymayıp gizli parti düzenleyen kişilere 600 bin euroya kadar para cezası verileceğini söyledi.