Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi

Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev ihalesini yaklaşık iki yıllık süreç sonunda Microsoft kazandı.

27 Ekim 2019 Pazar 10:55
Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı

Pentagon Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (Jedi) olarak bilinen 'bulut' ihalesi için Amazon ile Microsoft arasında büyük bir rekabet yaşanıyordu. Rekabette öne çıkan şirket ise Amazon olarak gösteriliyordu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada 10 yıllık ihaleyi yazılım şirketi Microsoft'un kazandığı duyuruldu.

Karar süreci takip eden birçok kurum ve kişi için de şaşırtıcı oldu.

Amazon'un ihaleye girmesi rakipleri ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilmişti.

Şirket de kararı 'şaşırtıcı bulduklarını' söyledi.

Amazon'dan yapılan açıklamada "Yalnızca karşılaştırmalı teklifler ayrıntılı incelenseydi kesinlikle farklı bir sonuç çıkardı" dedi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise 'tüm tekliflerin adil olarak değerlendirildiği' belirtildi.

Jedi nedir?

ABD Savunma Bakanlığı, eski bilgisayar ağlarını tek bir 'bulut' sisteminde toplamak istiyor.

İhaleyi kazanan Microsoft yapay zeka temelli analizler sunmanın yanı sıra gizli askeri bilgilerin toplanacağı bir sistem oluşturacak.

Yeni sistemle Jedi'ın savaş bölgelerindeki verilere ve 'bulut' sistemine daha iyi erişim sağlayabilmesi planlanıyor.

Pentagon

İhale neden tartışmalı?

ABD Başkanı Trump sürecin 'adil olup olmadığını' sorgulayana kadar, Amazon'un ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Trump, Temmuz ayında gazetecilere yaptığı açıklamada 'Pentagon ile Amazon arasındaki ihaleye ilişkin çok sayıda şikâyet aldığını' söyledi.

Trump, diğer şirketlerinde ihalenin 'yeterince rekabetçi olmadığı' yönünde şikayette bulunduğunu söyledi ve Beyaz Saray'ın süreci 'ayrıntılı inceleyeceğini' ifade etti.

Trump, Amazon'un yanı sıra Washington Post'un da sahibi olan Jeff Bezos'u geçmişte sıkça eleştirmişti.

Wedbush Securities adlı şirketin müdürü ve analisti Dan Ives, Amazon ve diğer şirketlerin ihale kararını mahkemeye taşımalarını beklediğini söyledi.

BBC Teknoloji Editörü Leo Kelion, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in beklenmedik bir şekilde ihaleyi takip sürecinden çekilmesinin dikkat çekici olduğu yorumunu yapıyor.

Aylardır ihaleyi inceleyen Esper bu kararına gerekçe olarak, bir oğlunun ihaleye giren IBM'de çalışmasını göstermişti.

Kelion, bu kararla Microsoft'un Savunma Bakanlığı'ndan büyük bir bütçe alacağını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Pentagon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malezya’dan anlamlı çağrı: Avcıları avlayın
Malezya’dan anlamlı çağrı: Avcıları avlayın
California'da yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
California'da yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Şili tarihinin en büyük protestosu 7’nci gününde
Şili tarihinin en büyük protestosu 7’nci gününde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim