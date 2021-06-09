Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısının 12 ile 15 yaş arası ergenler için aşının onaylanmasından sadece birkaç hafta sonra, şirketler şimdi daha küçük çocuklar üzerinde dozların güvenlik ve etkinliğini test ediyor.

DENEMELERE YAKLAŞIK 4 BİN 500 ÇOCUK KATILACAK

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, üçüncü aşama testler için ABD’nin 26 eyaletinde, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da yer alan 100 araştırma merkezine yaklaşık 4 bin 500 çocuğun kaydedileceği ifade edildi. Bununla birlikte, 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklar için aşının testlerinin erken aşamada devam ettiği belirtildi.

Ancak, ebeveynler ve doktorlar, tüm Covid-19 ölümlerinin sadece yüzde 0,1'ini oluşturduğu için çocukları aşılayıp aşılamama konusunda tartışıyorlar.

7 yaşındaki oğlunu Pfizer/BioNTech’in demelerine kaydettiren Adam Bright, AP’ye yaptığı açıklamada, “Hem ben hem de eşim aşı yaptırdık. Dışarıda rahatça maskesiz bir şekilde dolaşmak istiyorum. Bu yüzden çocuklarımı ne kadar erken aşılatabilirsem o kadar iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

7 YAŞINDAKİ RUSSELL: MASKELERİ SEVMEDİĞİM İÇİN ÇALIŞMAYA KAYDOLDUM

Örümcek Adam maskesi takan Russell ise maskesiz ve sosyal mesafenin olmadığı bir okul için can attığını söyleyerek "Arkadaşlarımı daha fazla görmeyi ve maske takmamayı dört gözle bekliyorum. İnsanların kaşlarını çattığını ya da gülümsediklerini anlamıyorum. Onları giymeyi sevmiyorum. Bu yüzden denemelere kaydoldum” dedi.

SONUÇLAR SONBAHARDA BEKLENİYOR

Bununla birlikte, mRNA aşısının 5-11 yaş arasında güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmasının ardından kısa bir süre sonra onaylanacak. Araştırmacılar, 2021'in ikinci yarısında denemeden veri almayı umduklarını bildirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DOZUN BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Moderna CEO’su Stéphane Bancel ise sosyal medya platformu Clubhouse'da düzenlenen bir etkinlikte, "Aşının çocuklar için sonbaharda hazır olacağını düşünüyorum. Eylül/Ekim zaman diliminde verilerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Bancel, küçük çocuklarda klinik denemelerin daha uzun sürdüğünü çünkü araştırmacıların uygun dozları belirlemesi gerektiğini söyledi.

Bancel, “Çocuklar genellikle klinik deneyler sırasında test edilecek son gruptur, çünkü onlar sadece küçük yetişkinler değildir. Vücutları ve bağışıklık sistemleri farklı davranır, yani farklı tedavi ihtiyaçları olabilir. Dahası, çocukların boylarına, kilolarına ve yaşlarına bağlı olarak farklı dozlara veya iğne boyutlarına ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle çoğu çocuk, ancak yetişkin popülasyonda güvenlik iyi bir şekilde belgelendikten sonra aşılanır” açıklamasını yaptı.

PFIZER/BIONTECH DOZ AYARLAMASINI NASIL YAPTI?

Pfizer/BioNTech ise çocuklarda Covid-19 aşı denemeleri için gençlere ve yetişkinlere verilenden daha düşük dozlar seçtiğini duyurdu. Şu anda 12 yaş ve üstü kişilere iki adet 30 mikrogram (μg) doz aşı yapılıyor Beş ile 11 yaş arasındaki çocuklara ise 10 μg doz, altı aydan dört yaşına kadar olan çocuklara üç mikrogram doz verilecek.