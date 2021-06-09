Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı

ABD’li Pfizer ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech’in ortaklığında geliştirilen corona virüs aşısının, 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemelerinin başladığı duyuruldu. Söz konusu haber, ABD’de aşının 12 ile 15 yaş arası gençler için onaylanmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Ancak, ebeveynler ve doktorlar, tüm Covid-19 ölümlerinin sadece yüzde 0,1'ini oluşturduğu için çocukları aşılayıp aşılamama konusunda tartışmaya devam ediyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:35
7 Okunma
Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısının 12 ile 15 yaş arası ergenler için aşının onaylanmasından sadece birkaç hafta sonra, şirketler şimdi daha küçük çocuklar üzerinde dozların güvenlik ve etkinliğini test ediyor.

DENEMELERE YAKLAŞIK 4 BİN 500 ÇOCUK KATILACAK

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, üçüncü aşama testler için ABD’nin 26 eyaletinde, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da yer alan 100 araştırma merkezine yaklaşık 4 bin 500 çocuğun kaydedileceği ifade edildi. Bununla birlikte, 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklar için aşının testlerinin  erken aşamada devam ettiği belirtildi. 

Ancak, ebeveynler ve doktorlar, tüm Covid-19 ölümlerinin sadece yüzde 0,1'ini oluşturduğu için çocukları aşılayıp aşılamama konusunda tartışıyorlar.

7 yaşındaki oğlunu Pfizer/BioNTech’in demelerine kaydettiren Adam Bright, AP’ye yaptığı açıklamada, “Hem ben hem de eşim aşı yaptırdık. Dışarıda rahatça maskesiz bir şekilde dolaşmak istiyorum. Bu yüzden çocuklarımı ne kadar erken aşılatabilirsem o kadar iyi olacağını düşünüyorum” dedi. 

7 YAŞINDAKİ RUSSELL: MASKELERİ SEVMEDİĞİM İÇİN ÇALIŞMAYA KAYDOLDUM

Örümcek Adam maskesi takan Russell ise maskesiz ve sosyal mesafenin olmadığı bir okul için can attığını söyleyerek "Arkadaşlarımı daha fazla görmeyi ve maske takmamayı dört gözle bekliyorum. İnsanların kaşlarını çattığını ya da gülümsediklerini anlamıyorum. Onları giymeyi sevmiyorum. Bu yüzden denemelere kaydoldum” dedi.

SONUÇLAR SONBAHARDA BEKLENİYOR

Bununla birlikte, mRNA aşısının 5-11 yaş arasında güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmasının ardından kısa bir süre sonra onaylanacak. Araştırmacılar, 2021'in ikinci yarısında denemeden veri almayı umduklarını bildirdi.  

ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DOZUN BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Moderna CEO’su Stéphane Bancel ise sosyal medya platformu Clubhouse'da düzenlenen bir etkinlikte, "Aşının çocuklar için sonbaharda hazır olacağını düşünüyorum. Eylül/Ekim zaman diliminde verilerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Bancel, küçük çocuklarda klinik denemelerin daha uzun sürdüğünü çünkü araştırmacıların uygun dozları belirlemesi gerektiğini söyledi. 

Bancel, “Çocuklar genellikle klinik deneyler sırasında test edilecek son gruptur, çünkü onlar sadece küçük yetişkinler değildir. Vücutları ve bağışıklık sistemleri farklı davranır, yani farklı tedavi ihtiyaçları olabilir. Dahası, çocukların boylarına, kilolarına ve yaşlarına bağlı olarak farklı dozlara veya iğne boyutlarına ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle çoğu çocuk, ancak yetişkin popülasyonda güvenlik iyi bir şekilde belgelendikten sonra aşılanır” açıklamasını yaptı.

PFIZER/BIONTECH DOZ AYARLAMASINI NASIL YAPTI?

Pfizer/BioNTech ise çocuklarda Covid-19  aşı denemeleri için gençlere ve yetişkinlere verilenden daha düşük dozlar seçtiğini duyurdu. Şu anda 12 yaş ve üstü kişilere iki adet 30 mikrogram (μg) doz aşı yapılıyor Beş ile 11 yaş arasındaki çocuklara ise 10 μg doz, altı aydan dört yaşına kadar olan çocuklara üç mikrogram doz verilecek.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTechCorona Virüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi
İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi
Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı
Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı
Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı
Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim