Pfizer/BioNTech aşısını olan sağlık çalışanı ciddi reaksiyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı

The New York Times’ta yer alan habere göre ABD’nin Alaska eyaletinde aynı hastanede çalışan iki sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech aşısını olduktan dakikalar sonra çeşitli semptomlar geliştirdi. Bu çalışanlardan birinin geçirdiği reaksiyonun hayati ciddiyete sahip olduğu belirtildi.



Hastanenin acil departman tıbbi direktörü Dr. Lindy Jones, alerji geçmişi bulunmayan orta yaşlı bir kadın çalışanın aşının yapılmasının 10 dakika ardından anafilaktik reaksiyon (Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit alerjik reaksiyona deniliyor) geçirdiğini söyledi. Kadının yüzünde ve göğsünde kızarıklık meydana gelirken, nefes darlığı ve yüksek kalp atışından etkilendi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI



Jones, sağlık çalışanına ilk olarak şiddetli alerjik reaksiyonlar için uygulanan standart bir tedavi olan epinefrin iğnesinin verildiğini söyledi. Ardından kadının semptomlarının azaldığı, ancak sonra yeniden ortaya çıktığı belirtildi. Jones, bu nedenle kadının yoğun bakım ünitesine götürüldüğünü ve iki gece boyunca gözlemlendiğini belirterek, durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, ikinci işçinin ise aşıdan 10 dakika sonra gözlerinde şişkinlik, baş dönmesi ve boğazda kaşıntı geliştiğini söyledi. Acil servise götürüldü ve epinefrin, Pepcid ve Benadryl ile tedavi edildi, ancak hastane reaksiyonun anafilaksi olarak kabul edilmediğini söyledi. İşçi bir saat içinde normale döndü ve serbest bırakıldı.

ABD'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARINI ETKİLEMEYECEK



Bununla birlikte sağlık yetkilileri, vakaların aşı uygulama planlarını aksatmayacağını ve şeffaflık adına bilgileri paylaştıklarını söyledi. Şimdiye kadar toplam 144 doz uygulayan hastane, her iki çalışanın da deneyimlerinin aşı için sıraya giren diğer kişiler üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını istemediğini söyledi. Alaska'nın baş sağlık görevlisi Dr. Anne Zink, "Aşı programımızı, dozajımızı veya rejimimizi değiştirme planımız yok" dedi.