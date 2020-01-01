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Picasso'nun 157 milyon TL değerindeki tablosu yırtıldı

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:47
Picasso'nun 157 milyon TL değerindeki tablosu yırtıldı

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun Londra'daki Tate Modern Sanat Galerisi'nde bulunan 'Bust of a Woman' tablosu 20 yaşında bir genç tarafından saldırıya uğradı. Yaklaşık 20 milyon sterlin (157 milyon TL) değer biçilen eserde yırtıklar oluştu.

Galeri hasar tespiti için tabloyu sergiden kaldırdı. Galeri yetkilileri eserde yırtılmalar oluştuğu belirtilse de daha fazla ayrıntı vermedi.

Saldırgan genç 30 Ocak’ta yapılacak ilk duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

Picasso, sevgilisi Dora Maar'ı tasvir ettiği 'Bust of a Woman' eserini 1944 Mayısı'nda Nazi işgali altındaki Paris'te yapmıştı.

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