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Pistteki kaplumbağa nedeniyle beş uçak rötarlı kalktı

Japonya’nın en işlek ikinci havalimanında pistte gezen kaplumbağa beş uçağın gecikmeli kalkmasına neden oldu. Bu sayede medyada da yer buldu!

28 Eylül 2021 Salı 16:38
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Pistteki kaplumbağa nedeniyle beş uçak rötarlı kalktı
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Geçen cuma günü, Narita Uluslararası Havalimanı’nın pistinde, kalkışa hazırlanırken ağır ağır yürüyen kaplumbağayı gören bir pilot durumu kuleye bildirdi.

Görevliler 2 kilo ağırlığındaki kaplumbağayı ona zarar vermeden bölgeden uzaklaştırdı ve sonrasında 4 bin metrelik pisti başka ‘yabancı madde’ var mı diye kontrol etmek amacıyla taradı. Kontrol 15 dakikada tamamlandı. Bu süre zarfında uçakların kalkmasına izin verilmedi. Beş uçak rötarlı kalktı.

Yerel basında, havalimanı çalışanların, pistte kedi, tavşan gibi hayvanlara alışık oldukları ancak kaplumbağaların yolunun çok nadiren oraya düştüğü vurgulanırken, sevimli hayvanın, havalimanının, piste 100 metre mesafedeki göletten geldiğinin tahmin edildiği belirtildi.

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