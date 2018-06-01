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Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi

Cüce gezegen Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları olduğu keşfedildi.

01 Haziran 2018 Cuma 16:43
Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi

Cüce gezegen Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları olduğu keşfedildi. 

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma, uzak cüce gezegenin sanıldığından daha dinamik olduğunu gözler önüne serdi. 

Plymouth Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma sırasında, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) New Horizons (Yeni Ufuklar) misyonunda çekilen görüntüler incelendi. 

Bilim adamları, Plüton'da SputnikPlanitia adıyla bilinen ovanın bazı kesimlerinde kumula benzer yapılar bulunduğunu gördü ve 400 metre ila 1 kilometre arayla görülen bu kumulların, metan buzunun 200-300 mikrometre çapındaki partiküllerinden oluştuğu sonucuna vardı. 

Kumulların, 5 kilometre yüksekliğindeki su buzul dağlarının yakınında yer aldığı belirtildi. 

Keşifle Plüton'un, Dünya, Mars, Venüs, Satürn'ün uydusu Titan, hatta 67P kuyruklu yıldızı gibi kumullara ev sahipliği yapan gök cisimleri arasında yer aldığı ifade edildi. 

Plüton'un atmosferinin, çöllere benzer oluşumlar için çok ince olduğu düşünülüyordu.

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