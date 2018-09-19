Polonya, ABD'den topraklarında kalıcı üs kurmasını istedi

Trump ve Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Duda, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Üssü "Trump kalesi" olarak adlandıracaklarını ifade eden Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Polonya'nın Avrupa'da stratejik bir pozisyonu olduğunu dile getiren Duda, "Bizim ülkemizde ABD askerinin olması çok önemli, bu ABD çıkarlarıyla da uyuşacak." diye konuştu.



"Trump'a şu konuda garanti verdim" diyen Duda "İlk ve en önemli nokta; eğer ABD ordusunun kalıcı üssü olursa Rusya'nın bölgedeki aktivitelerini hızlandıracağı, Avrupa'nın bu bölgesinde askeri varlığını arttıracağı ve güvenliğin tehlikeye gireceği bir durum olacağını söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



"POLONYA 2 MİLYAR DOLAR ÖNERDİ"



ABD Başkanı Trump ise Polonya ile askeri ilişkilerin güçlendirileceğini, fakat Polonya'da kalıcı bir askeri üssün kurulmasını konuşacaklarını dile getirdi.



Trump, "Cumhurbaşkanı Duda ile ikili askeri ilişkileri güçlendirme kararı aldık. Askeri, istihbari, savunma, teknoloji ve eğitim konusunda ilişkileri güçlendireceğiz." dedi.



Polonya'da kalıcı bir ABD üssü kurulması konusunda ise henüz kararın verilmediğini vurgulayan Trump, Polonya'nın bu üs için kendilerine 2 milyar dolar önerdiğini kaydetti.



Trump, "Polonya, kendi topraklarında bulunmamız için ABD'ye ciddi bir katkıda bulunmaya hazır. Eğer bunu yapmaya hazırlarsa kesinlikle konuşabiliriz. Ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Bu fikri Polonya'nın sevdiğini biliyorum ve biz de bunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.



RUS UÇAĞININ VURULMASI



Trump ayrıca, Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir durum" ifadesini kullanarak, "Yapılan ilk incelemelere göre Suriye (hükümeti) Rus uçağını vurdu." diye konuştu.



"Anladığım kadarıyla yaklaşık 14 kişi öldü ve bu çok üzücü bir durum." sözlerini sarf eden Trump, "İlk haberlere göre Suriye (hükümeti) Rus uçağını vurdu, bu değişebilir. Yani bu kötü bir durum." şeklinde konuştu.

ABD’nin Suriye'den ne zaman çekileceğine ilişkin Trump, şunları kaydetti:"Suriye'de ve o bölgede olağanüstü işler yaptık. DEAŞ'ı yok etmek noktasında olağanüstü işler yaptık, zaten bu sebeple oradayız. Bu işi de bitirmeye çok yakınız. Daha sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Fakat çok büyük bir alanda DEAŞ'ı ortadan kaldırdık, bunu çok kısa bir süre içerisinde yaptık. (Daha sonraki kararımızı da) Kısa bir süre içerisinde alacağız."