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Polonya'da Dışişleri Bakanı Czaputowicz istifa etti

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in, görevinden istifa ettiği bildirildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:40
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Polonya'da Dışişleri Bakanı Czaputowicz istifa etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan daha önce, cumhurbaşkanlığı seçimleri akabinin Polonya diplomasisinin başını değiştirmek için iyi bir zaman olduğunu belirtmiş ve halefinin mevcut çizgiyi sürdüreceğine ve Polonya'nın uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendireceğine dair inancını ifade etmişti." değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın temmuz ayındaki seçimi kazanarak ikinci kez göreve gelmesinin ardından hükümetten ayrılmayı düşündüğü sinyalini veren Czaputowicz, bu konuda herhangi bir baskı altında olmadığını belirtmişti.

Bu hafta Czaputowicz'den önce de Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski istifa etmişti.

Anahtar Kelimeler:
PolonyaCzaputowicz
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