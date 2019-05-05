Popüler dizinin yıldızından itiraf: Annem izlememe izin vermiyor

Son dönemin gözde dizilerinden Game of Thrones’un son sezonunda birçok sürpriz yaşandı. Özellikle geçen hafta yayınlanan The Long Night isimli bölüm sosyal medyada gündem oldu. Dizide canlandırdığı sert Lyanna Mormont karakteriyle izleyicinin sevdiği 15 yaşındaki Bella Ramsey, İngiliz basınına konuştu.

Lyanna Mormont karakterini canlandıran oyuncu, dizi setinde çok eğlendiğini ama ailesinin diziyi izlemesine izin vermediğini söyledi.

Dizide canlandırdığı karakterin sert duruşuna rağmen diziyi 3 yıl sonra izlemek zorunda kalacağını söyleyen Ramsey, “Dizinin tamamını muhtemelen 18 yaşıma bastığımda izleyeceğim. Şu ana kadar izlediğim bölümlerde bile bazı sahnelerde annem ve babam TV ekranının önüne geçerek beni engelliyor. Benim korkunç sahneler görmemi istemiyorlar” dedi.

Dizininson bölümünden bazı sahneleri ve 7. sezonu izlediğini söyleyen Ramsey, dizide çok eğlendiğini de aktardı.