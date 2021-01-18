Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiası
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel...
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu

Portekiz'de günlük can kaybı en yüksek seviyede

Portekiz'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 18:51
262 Okunma
Portekiz'de günlük can kaybı en yüksek seviyede

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilerde, ülkede son bir haftadır COVID-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artışın devam ettiği görüldü.

Verilere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişi yaşamını yitirdi. Böylece, ülkede şimdiye kadarki, virüs kaynaklı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede, başkent Lizbon ve çevresinde yoğunlaşan 6 bin 702 yeni vaka tespit edildi.
Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de salgından ölenlerin sayısı 9 bin 28'e, toplam vaka sayısı da 556 bin 503'e çıktı.

Kısıtlamalar sıkılaştırılıyor

COVID-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de, 30 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'de aşının ikinci dozu yapılan sağlıkçılarda yeterli seviyede antikor oluştu
İsrail'de aşının ikinci dozu yapılan sağlıkçılarda yeterli seviyede antikor oluştu
ABD'de kongre binası kapatıldı
ABD'de kongre binası kapatıldı
ABD'de son 24 saatte COVID-19'dan 1950 can kaybı
ABD'de son 24 saatte COVID-19'dan 1950 can kaybı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim