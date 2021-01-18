Portekiz'de günlük can kaybı en yüksek seviyede

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilerde, ülkede son bir haftadır COVID-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artışın devam ettiği görüldü.

Verilere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişi yaşamını yitirdi. Böylece, ülkede şimdiye kadarki, virüs kaynaklı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede, başkent Lizbon ve çevresinde yoğunlaşan 6 bin 702 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de salgından ölenlerin sayısı 9 bin 28'e, toplam vaka sayısı da 556 bin 503'e çıktı.

Kısıtlamalar sıkılaştırılıyor

COVID-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de, 30 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlandı.