Portekiz'den 15 gün seyahat kısıtlaması

Portekiz'de Covid-19 sebebiyle son 24 saatte 303 kişi hayatını kaybederken bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.



Covid-19'dan can kaybının 11 bin 608'e çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da dünden bugüne 16 bin 432 artışla 685 bin 383'e ulaştı.



Hükümet, artan vaka ve ölü sayıları üzerine yeni önlemlerini açıkladı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Açıklanan önlemlere göre 29 Ocak'tan itibaren sınırlarını kapatacağını ve Portekizlilere 15 gün boyunca yurt dışına çıkış sınırlaması getirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, "Ulusal bir strateji çerçevesinde hükümet, önümüzdeki 15 gün boyunca istisnai durumlar dışında tüm vatandaşların kara, hava ve deniz yoluyla yurt dışına çıkışlarına sınırlama getirecektir. Zaten İngiltere ile sınırlı uçuşlarımız var ve Brezilya ile tüm uçuşlarımız askıya alındı. Avrupa Birliği'ndeki riskli bölgeler arasındaki uçuşları sınırlayan kararlara katkıda bulunacağız" dedi.



İlkokullar dışında tüm okulların kapatıldığı ülkede, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları isteniyor.

ALMANYA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Almanya, corona virüsün daha hızlı yayılan yeni varyasyonlarından uzak durmak için İngiltere, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen yolculara giriş yasağı koymayı planladığını açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada ülkenin Portekiz, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelen yolculara mutasyonlu corona virüsün yayılmasını engelleyebilmek için giriş yasakları uygulamaya hazırlandığını söyledi.

AB ülkelerindeki diğer bakanlarla gerçekleştirdikleri sanal bir toplantıda konuşan Seehofer, “Nüfusumuzu korumak için, virüsün bu varyantlarının yaygın olduğu bölgelerden ülkeye giriş yapılmamalı” dedi.