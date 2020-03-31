Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

Kraliyet görevlerini bırakma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, bugün itibarıyla resmen kraliyetten ayrılıyor. Sussex çifti, “SussexRoyal” adlı Instagram hesaplarından kraliyet unvanıyla son paylaşımlarını yaparak teşekkür etti.
Meghan Markle ve Prens Harry paylaşımlarında, “Hepimizin hissedebileceği gibi, şu anda dünya olağanüstü derecede kırılgan dönemden geçiyor. Yine de her insanın -şimdi dünyada görüldüğü gibi, ailelerimizde, toplumlarımızda ve ön sırada bulunanlarda - bir fark yaratma potansiyeline ve fırsatına sahip olduğundan eminiz. Birlikte bu umudu gerçeğe dönüştürmek için birbirimizi yükseltebiliriz” ifadesini kullandı.
"BİZİ GÖREMESENİZ DE BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
“Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak” diyen kraliyet çifti, “Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor” dedi.
"Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız!" diyen çift, “O zamana kadar lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın” mesajını paylaştı.
İngiltere’den sonra kendilerine Kanada’da yeni bir hayat kuran çift, kısa süre önce Los Angeles’ta büyük bir eve taşındı.
Çiftin ülkesinde yaşamaya başladığını öğrenen ABD Başkanı Donald Trump, çiftin güvenliğini sağlayan koruma hizmeti masraflarının hükümet tarafından ödenmeyeceğini belirten sert bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.
Trump paylaşımında, "Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirilmişti. Şimdi Kanada'yı ABD için terk etmişler. Ancak, Amerika onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda!" diye çıkışmıştı.
"KORUMA TALEP ETMEYECEKLER"
Bu açıklamanın ardından Sussex çiftinin sözcüsü Reuters’a konuşarak, “Sussex Dükü ve Düşesi’nin ABD hükümetinden güvenlik kaynakları talep etme planı yoktur. Özel olarak finanse edilen güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır” ifadesini kullanmıştı.
Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere’deki kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından bir yaşına girmek üzere olan oğulları Archie ile birlikte Kanada’daki yeni hayatlarına devam etmiş, ancak corona virüs salgını nedeniyle kısa süre önce de geçici olarak Los Angeles’a taşınmıştı. Çiftin, corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Kanada - ABD sınırlarının kapatılması konuşulduğu sırada Los Angeles'a taşındıkları belirtilmişti.