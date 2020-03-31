Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

Kraliyet görevlerini bırakma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, bugün itibarıyla resmen kraliyetten ayrılıyor. Sussex çifti, “SussexRoyal” adlı Instagram hesaplarından kraliyet unvanıyla son paylaşımlarını yaparak teşekkür etti.

Meghan Markle ve Prens Harry paylaşımlarında, “Hepimizin hissedebileceği gibi, şu anda dünya olağanüstü derecede kırılgan dönemden geçiyor. Yine de her insanın -şimdi dünyada görüldüğü gibi, ailelerimizde, toplumlarımızda ve ön sırada bulunanlarda - bir fark yaratma potansiyeline ve fırsatına sahip olduğundan eminiz. Birlikte bu umudu gerçeğe dönüştürmek için birbirimizi yükseltebiliriz” ifadesini kullandı.

"BİZİ GÖREMESENİZ DE BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" “Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak” diyen kraliyet çifti, “Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor” dedi.

"Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız!" diyen çift, “O zamana kadar lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın” mesajını paylaştı.

İngiltere’den sonra kendilerine Kanada’da yeni bir hayat kuran çift, kısa süre önce Los Angeles’ta büyük bir eve taşındı.