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Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, başkent Londra’da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı yapıldı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 16:44
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Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı

İngiltere’de yerel saatle 12.00’de başkent Londra’nın güneydoğusunda bulunan Woolwich Kışlası’ndan ve Londra Kalesi’nden (Tower of London) top atışları gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Edinburgh, Cardiff, Belfast şehirlerinde ve Cebelitarık'ta da Prens Philip’i anmak için 41 pare top atışı yapıldı.

Donanmaya ait "HMS Diamond" ile "HMS Montrose" gemilerinden de aynı anda top atışı gerçekleştirilirken, etkinlikler televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

"Kraliyet ailesine başsağlığı diliyoruz"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Edinburgh Dükü Prens Philip, silahlı kuvvetlerin daimi bir destekçisi ve elçisi olmuştur. (Ülkeye) Verdiği hizmetleri anıyor, Majesteleri Kraliçe’ye ve Kraliyet ailesine başsağlığı diliyoruz"dedi.

Ülkede önemli gelişmelerin ardından top atışı yapılması geleneği, kayıtlara göre 14. yüzyıla kadar giderken; Kraliçe Victoria’nın 1901’de, Eski Başbakan Winston Churchill’in 1965’te vefatlarının ardından da top atışı yapılmıştı.

Prens Philip’in ölüm haberinin ardından yas tutulan ülkede, bayraklar yarıya indirildi.

Anahtar Kelimeler:
Prens Philip2. Elizabeth
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