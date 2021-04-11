İngiltere yasta, bayraklar yarıya indirildi.

Edinburgh Dükü Prens Philip'in anısına 41 pare top atışı yapıldı. Prens için İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde de anma törenleri düzenleniyor.

Mayıs ayında yapılacak yerel seçim kampanyası durdu.

İngilizler Windsor Kalesi’ne akın etti

Hafta sonu yapılacak spor karşılaşmalarında sporcular siyah bantla sahaya çıkacak, bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

İngilizler, uyarılara rağmen Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’ne akın etti, çiçek bıraktı.

Prens Philip’in cenaze törenine ilişkin detaylar

Kraliyet ailesi, dün 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenaze törenine ilişkin detayları açıkladı.

Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da Windsor Kalesi'nde yapılacak. Cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni düzenlemelere gidileceği belirtiliyor.

Törenin düzenleneceği güne kadar tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00'e kadar tüm resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.

Prens Philip'in cenaze töreni televizyonlarda canlı yayınlanacak ve törenin yapılacağı saatte tüm ülkede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Prens Harry cenazeye katılacak mı?

Prens Harry'nin de İngiltere'ye gidip gitmeyeceği en çok konuşulan konular arasında.

Kraliyet görevlerinden ayrılarak eşiyle birlikte ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin cenaze törenine katılması bekleniyor.

28 gün tedavi görmüştü

Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığının COVID-19'la ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.