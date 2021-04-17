Prens Philip, son yolculuğuna uğurlanacak

Prens Philip için ilk tören Windsor Kalesi'nde düzenlenecek. Kraliyet ailesi üyeleri bandonun çalacağı cenaze müziği eşliğinde Windsor Kalesi’nden cenaze töreninin yapılacağı kiliseye geçecek.

17.00'de ayin başlayacak

Türkiye saatiyle 16.45'te İngiltere genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Saat 17.00'de de cenaze ayini başlayacak. Ayinin ardından prensin cenazesi defnedilecek.

En uzun süre hizmet eden eş

2017 yılında devlet görevlerini bırakan Prens Philip, İngiliz tarihinde en uzun süre hizmet eden hükümdar eşi oldu.

Son dönemde sağlık sorunları yaşıyordu. Bir ay hastanede kaldıktan sonra Mart ayında Windsor Kalesi'ne dönmüştü.

4 çocuk, 8 torun ve 10 torun çocuğu bulunan Prens, Haziran ayında 100'üncü yaşını kutlayacaktı.