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Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan genç adam hayatını kaybetti

Hindistan’da, prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

26 Ağustos 2021 Perşembe 08:44
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Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan genç adam hayatını kaybetti

Ahmedabad kentinde yaşayan Salman Mirza, 22 Haziran’da eski nişanlısıyla ucuz bir otele gitti. Times of India, Mirza’nın üzerinde prezervatif olmadığını, bu nedenle ikilinin seks sırasında korunmak amacıyla Mirza’nın cinsel organına epoksi reçine (endüstriyel kaplamalarda ve dekorasyon uygulamalarının aralarında olduğu alanlarda kullanılan yapıştırıcı) sürdüğünü yazdı. Nişanlısının adı paylaşılmadı.

Gazetedeki habere göre genç adam, ertesi gün Firuz Şaik adlı bir tanıdığı tarafından, bir apartmanın yakınındaki çalılıklarda, bilinci kapalı halde yerde yatarken bulundu.

Şaik, Mirza’yı önce eve, durumu kötüleşince de ‘Sola Civil’ adlı hastaneye götürdü. Mirza kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hafta başında yaptığı açıklamada, ilk belirlemeye göre Mirza’nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre yaşlı anne-babası ve iki kız kardeşine bakmak amacıyla ailenin ekmek parası kazanan tek ferdi olan Mirza’nın yakınları, reçineyi eski nişanlısının sürdüğünü söyledi.

Adli tıp raporunun beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
HindistanPREZERVATİFPrezervatif Yerine Yapıştırıcı
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