Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik corona virüs mutasyonu açıklaması

Corona virüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan corona virüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.



Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını söyledi.

CNNTürk'te yer alan bilgilere göre henüz corona virüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİ MUTASYONA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

“VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

NEREDEN GELDİ?

Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen "17 değişikliği" ortaya çıkardıklarını söyledi.



Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.

CİDDİ HASTALIK YA DA ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?

Bununla birlikte, İngiltere'nin Baş Tıbbi Sorumlusu Chris Whitty, ülkenin güneydoğusunda keşfedilen yeni varyantın yüzde 70'e kadar daha fazla nulaşıcı olabileceğini ve R değerini (temel bulaşıcılık katsayısı) 0,4 veya daha fazla oranda artırabileceğini söyledi. Ancak, "VUI - 202012/01”e ilişkin iimdiye kadarki veriler göz önüne alındığında, ciddi hastalık veya ölüm riskini artırdığı görülmüyor.

Nervtag tarafından yayımlanan raporda, mutasyonun diğer varyantlara kıyasla aktarılabilirlikte önemli bir artış gösterdiğine dair "orta düzeyde güvene" sahip oldukları belirtildi. Bununla birlikte uzmanlar, verilerin ön çalışmaya dayandığı ve modellemeye dayalı olduğu konusunda uyardı.