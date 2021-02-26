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Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı

COVID-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği açıklandı.

26 Şubat 2021 Cuma 16:35
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Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 19 Mart'ta Bellevue Sarayı'nda düzenlenecek, Başbakan Angela Merkel’in de katılacağı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" verilecek.

"Salgının önüne geçilmesine katkı sağladılar"

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın bu yıl ilk kez yüz yüze vereceği liyakat nişanını, BioNTech’in kurucularından araştırmacı çiftin alacağına işaret edilen açıklamada, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in tıbbi araştırmalarına işaret edildi.

Açıklamada, Türeci ve Şahin’in, COVID-19 salgınının önüne geçmesine katkı sağladıkları vurgulanarak, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede COVID-19'a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar" denildi.

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