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PUBG Oynayabileceği Telefonu Alamayan Hindistanlı Genç Canına Kıydı

Son zamanların en çok oynanan oyunlarının başında gelen PlayerUnknown’s Battlegrounds - PUBG, Hindistan’da yaşayan oyun sever bir genci intihara sürükledi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:50
PUBG Oynayabileceği Telefonu Alamayan Hindistanlı Genç Canına Kıydı
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 Mumbai kentinde yaşayan genç, PUBG oynayacak telefon satın alamaması sebebiyle hayatını son verdi.

Hindistan'ın en büyük şehri Mumbai'de yaşayan 18 yaşındaki genç uzun süredir, yeni bir telefon alabilmek adına ailesinden yaklaşık 3 bin lira para istiyordu. İstediği telefonu bir türlü alamayan genç adam, geçtiğimiz gün hayatına son verdi. Konuyu araştıran polis ekipleri, 18 yaşındaki gencin intiharına sebep olabilecek PUBG'den başka bir sebep bulamadıklarını dile getirdiler. Hindistan polisinin araştırmalara devam ettiği yerel kaynaklar tarafından dile getirilirken, gencin ailesi yorum yapmaktan kaçındı.

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PUBG sebebiyle yaşanan bir başka ölüm ise geçtiğimiz aylarda Rusya’da olmuştu. Çok fazla PUBG oynadığı söylenen 15 yaşındaki bir genç, sırf birini öldürmenin nasıl bir his olduğunu anlamak için masum bir insanın canına kıymıştı. Alexey M. adındaki 15 yaşındaki çocuk, 21 yaşındaki Daria Evdokimova adlı üniversite öğrencisi genç kadını, bir ATM’den para çektikten sonra bıçaklayarak öldürmüştü.

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen ölümlerinin ana sebebinin oyunlar olmadığını, olaylara karışan kişilerin başka psikolojik sıkıntılar yaşandığını da hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
HaberTeknolojiHindistanTELEFONOyunPUBGPlayerUnknown’s Battlegrounds
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