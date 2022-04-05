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Putin, gıda ihracatı konusundaki tavrını ortaya koydu

Rusya Devlet Başkanı Putin, gıdada kendi kendine yeter bir ülke olmanın en büyük avantajları olduğunu belirterek, küresel kıtlık yaşandığını ve gıda ihracatında ihtiyatlı olunacağını dile getirdi.

05 Nisan 2022 Salı 22:48
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Putin, gıda ihracatı konusundaki tavrını ortaya koydu
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Rusya, girdiği savaşa rağmen gıda konusunda avantajını koruyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu süreçte kendisine düşmanca davranan ülkelere gıda ihracatı yapıp yapmayacağı konusunu gündeme getiren bir açıklama yaptı.

Putin, Rusya'ya karşı düşmanca politikalar yürüten ülkelere karşı gıda ihracatı konusunu yakından takip edeceklerini belirterek, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız.” dedi.

KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ DURUMUN, PİYASA DIŞI ALINAN ÖNLEMLER SONUCU KÖTÜLEŞTİ

Putin, Rus yetkililerle ülkedeki tarım sektörü ve yaptırımlara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, küresel enerji sektöründeki durumun, piyasa dışı alınan önlemler sonucu kötüleştiğine işaret etti.

"GAZPROM’A YAPILAN BASKI İKİ UCU KESKİN BİR SİLAH"

Bazı Avrupa ülkelerinde Gazprom’a baskı yapıldığını belirten Putin, “Ortaklarımızın, enerji alanındaki hatalarından ötürü Rusya'yı suçlama ve burada ortaya çıkan sorunları yine Rusya pahasına çözmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz. Bazı şirketlerimizin varlıklarının kamulaştırılmasına ilişkin yetkililerin açıklamalarını da duyuyoruz. Bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın.” ifadelerini kullandı.

"BİZE AÇIKÇA DÜŞMAN OLAN ÜLKELERE YAPILAN İHRACATLARIN PARAMETRELERİNİ İZLEYECEĞİZ"

Putin, bu yıl gıda konusunda yaşanan küresel sorunlara işaret ederek, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız. Bize açıkça düşman olan ülkelere yapılan bu tür ihracatların parametrelerini dikkatle izleyeceğiz.” dedi.

"GIDA ÜRETİMİ ARTTI, FİYATLAR DÜŞECEK"

Rusya'da artan gıda ürünü üretimi sayesinde fiyatların, küresel piyasalardan daha düşük kalabileceğini belirten Putin, "Gıdada kendi kendine yeterlilik, Rusya'nın gerçek avantajıdır ve vatandaşlarımızın çıkarları için uygulanmalıdır. Onları piyasadaki dalgalanmalardan, küresel gıda piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından korumalıyız." diye konuştu.

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