Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, 2019 yılında ikiz bebek dünyaya getirdiği söylentilerinin ardından bir daha hiç ortalıkta görünmemişti. Son olarak Rus jimnastikçilerin "doğum gününü kutlamak için ulaşamıyoruz" diye şikayette bulunduğu Kabaeva, Rusya Jimnastik Federasyonu aracılığıyla bir açıklama yaptı.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:31
124 Okunma
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor!

Rusya  Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olarak tanınan ve hakkındaki iddialar, bir türlü bitmek bilmeyen 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, uzun bir aradan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu. Kabaeva, 2019 yılında iki çocuk dünyaya getirdiği söylentilerinin ardından bir daha ortalıkta görünmemişti.

Şikayetlerin ardından konuştu

Ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, genç cimnastikçilerin, "Ona doğum gününü kutlamak için ulaşamıyoruz" şikayetlerinin ardından Rusya Jimnastik Federasyonu aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

Alina Kabaeva, Rusya'nın kadın jimnastik takımına seslendi ve Olimpiyatlar'da "ülkeleri için kazanmaya hazır olmalarını" söyledi.

Son Güncelleme: 23.05.2021 22:34
Anahtar Kelimeler:
Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu krizi
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu krizi
Teleferik kabini düştü: 9 ölü
Teleferik kabini düştü: 9 ölü
NASA'nın Mars'taki uzay aracı, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi
NASA'nın Mars'taki uzay aracı, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim