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Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 20:48
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Putin: Rusya, Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulunmasından yana
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le Soçi'de bir araya gelen Putin, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Moskova'nın Kıbrıs sorununun çözümüne bakışı hakkında konuştu.

Putin, "Kıbrıs sorunu konusunda, Rus tarafının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla belirlenen ve Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, tek uluslararası hukuki statülü bir federasyon kurulmasını öngören uluslararası hukuki çerçeveler kapsamında herkesin kabul edeceği, adil ve uygulanabilir bir çözüm aranmasına desteğini bir kez daha teyit ettik" dedi.

Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Putin, bu bölgedeki tüm ihtilaflı konuların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve bunun için bir engel bulunmadığını belirtti.

Rus lider, "O bölgede çıkan tüm zor sorunlara diyalog yoluyla çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Yunan tarafı da bu niyette. Rusya, buna her türlü desteği verecek ve bunun önünde bir engel görmüyor" dedi.

NATO'nun hasmane bir tutum içinde olduğunu ve Rusya'yı hasmı ilan ettiğini söyleyen Putin, bunun iyi bir şey olmadığını ve Rusya'nın hiç kimseyle cepheleşme istemediğini vurguladı.

Putin, "NATO, bir askeri blok. Maalesef NATO bloğu, Rusya'ya karşı açıkça bir cepheleşme politikası izliyor. Moskova'daki NATO temsilciliğini kapatmamıza yol açan İttifak'ın diplomatlarımızı sınır dışı etme eylemi, bu oluşumun bize karşı hasmane tutum içinde yaklaştığını gösteriyor"ifadelerini kullandı.

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