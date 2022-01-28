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Putin’den Macron’a: Batı Rusya’nın güvenlik endişelerini gidermedi

AFP’nin haberine göre, Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıtın, Moskova’nın temel endişelerini gidermediği bildirildi.

28 Ocak 2022 Cuma 19:15
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Putin’den Macron’a: Batı Rusya’nın güvenlik endişelerini gidermedi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Batı’nın, Ukrayna ve NATO konusunda iki taraf arasındaki gerilimi azaltmak için Moskova'nın temel endişelerini gidermediğini söyledi.

AFP’nin haberine göre, Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıtın, Moskova’nın temel endişelerini gidermediği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Macron ve Putin arasında gerçekleşen bir saatlik görüşmeden sonra, Ukrayna krizinde çatışma mı yoksa istişare mi istediğine karar verecek olanın Rusya Devlet Başkanı olduğunu söyledi.

Le Drian, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmemesi talebinin yanı sıra Rusya'nın stratejik garantilerle ilgili taleplerine verdikleri yanıtların ardından ‘topun Putin’in sahasında’ olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Elysee Sarayı, Macron’un bu akşam Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

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