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Putin’den yeni bir oluşum sinyali: Türkiye’nin adını verdi

Rusya'nın Vladivostok bölgesinde açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu. Putin, "Türkiye, Hindistan ve Çin, G7'deki geniş bir ülke grubunun üyeleri olabilir" dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:16
Putin’den yeni bir oluşum sinyali: Türkiye’nin adını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir ekonomik forumda açıklamalarda bulundu. Sıradaki G7/G8’e evsahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getiren Putin, aralarında Türkiye, Hindistan ve Çin’in de olduğu daha geniş formatlı bir grubu da hoş karşılayacaklarını duyurdu.

Konuşmasında Putin, Pekin, Yeni Delhi ve Ankara’nın G7 benzeri geniş bir uluslararası gruba dahil edilmesinin küresel ortaklık için daha uygun ve faydalı olacağını vurguladı.

Putin, Çin ve Hindistan’ın olmadığı bir uluslararası organizasyonun etkili olamayacağını da dile getirdi.

Detaylar geliyor…

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Putin
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