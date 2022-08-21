Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

“Putin’in beyni” lakaplı Dugin’in kızına saldırı düzenlendi

Uluslararası kamuoyu tarafından "Putin'in beyni" olarak tanınan uzman Alexander Dugin'in kızı aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

21 Ağustos 2022 Pazar 12:17
170 Okunma
“Putin’in beyni” lakaplı Dugin’in kızına saldırı düzenlendi


Dugina’nın arkadaşı Andrey Krasnov, Rus haber ajansı Tass’a konuştu. Krasnov, bu saldırıda hedefin Alexander Dugin olduğunu öne sürdü.

Krasnov, “Bu onun babasının aracıydı. Darya normalde başka bir otomobil kullanıyordu fakat bugün babasının otomobilini aldı ve Alexander’ın da onunla gitmesi planlanmıştı” dedi. Krasnov, “Fakat Alexander başka bir yoldan gitti. Döndüğünde trajediyle karşılaştı. Şu an anladığım kadarıyla esas hedef Alexander’dı” dedi.

Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başındaki Denis Pushilin, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tuttu. Telegram’dan açıklamalarda bulunan Pushilin, “Ukrayna rejimi Alexander Dugin’i öldürmeye çalışırken kızını yok ettiler. Daria gerçek bir Rus kızıydı” dedi.

ABDD KIZINA DA YAPTIRIM UYGULUYORDU

Hükümette resmi olarak bir rolü bulunmayan Dugin, Putin yanlısı Tsargrad TV’nin yayın yönetmeni olarak biliniyordu.

Dugin’in Putin üzerinde ciddi bir etkisi olduğu tahmin ediliyor. Dugin, sık sık Rusya’nın yayılmacı bir politika izlemesi gerektiğini söylüyordu. Dugin ve kızı Darya’ya ABD Hazine Bakanlığı yaptırım uygulama kararı almıştı. Darya Dugina, United World International isimli kuruluşun yayın yönetmeniydi. Bu kuruluş, Donald Trump ile Hillary Clinton arasındaki 2016 Başkanlık Seçimleri’ne karışmakla suçlanıyordu.

Anahtar Kelimeler:
PutinPutinin BeyniDugin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya - Ukrayna savaşında kimyasal silah mı kullanılıyor?
Rusya - Ukrayna savaşında kimyasal silah mı kullanılıyor?
Evin içine fok girdi!
Evin içine fok girdi!
Günlük burç yorumları / 21 Ağustos 2022
Günlük burç yorumları / 21 Ağustos 2022










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim