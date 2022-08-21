“Putin’in beyni” lakaplı Dugin’in kızına saldırı düzenlendi

Dugina’nın arkadaşı Andrey Krasnov, Rus haber ajansı Tass’a konuştu. Krasnov, bu saldırıda hedefin Alexander Dugin olduğunu öne sürdü.

Krasnov, “Bu onun babasının aracıydı. Darya normalde başka bir otomobil kullanıyordu fakat bugün babasının otomobilini aldı ve Alexander’ın da onunla gitmesi planlanmıştı” dedi. Krasnov, “Fakat Alexander başka bir yoldan gitti. Döndüğünde trajediyle karşılaştı. Şu an anladığım kadarıyla esas hedef Alexander’dı” dedi.

Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başındaki Denis Pushilin, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tuttu. Telegram’dan açıklamalarda bulunan Pushilin, “Ukrayna rejimi Alexander Dugin’i öldürmeye çalışırken kızını yok ettiler. Daria gerçek bir Rus kızıydı” dedi.

ABDD KIZINA DA YAPTIRIM UYGULUYORDU

Hükümette resmi olarak bir rolü bulunmayan Dugin, Putin yanlısı Tsargrad TV’nin yayın yönetmeni olarak biliniyordu.

Dugin’in Putin üzerinde ciddi bir etkisi olduğu tahmin ediliyor. Dugin, sık sık Rusya’nın yayılmacı bir politika izlemesi gerektiğini söylüyordu. Dugin ve kızı Darya’ya ABD Hazine Bakanlığı yaptırım uygulama kararı almıştı. Darya Dugina, United World International isimli kuruluşun yayın yönetmeniydi. Bu kuruluş, Donald Trump ile Hillary Clinton arasındaki 2016 Başkanlık Seçimleri’ne karışmakla suçlanıyordu.