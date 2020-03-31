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Putin’le el sıkışan doktor ‘corona’ya yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hastane ziyaretinde eşlik edip Rus liderle el sıkışan başhekim, corona virüsüne yakalandı.

31 Mart 2020 Salı 21:21
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Putin’le el sıkışan doktor ‘corona’ya yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hastane ziyaretinde eşlik edip Rus liderle el sıkışan başhekim, corona virüsüne yakalandı.

Putin, başkent Moskova’da virüs kapanların tedavi edildiği hastaneyi 24 Mart’ta ziyaret etmiş, koruyucu kıyafet giyerek hastaneyi gezmişti. Putin’e, başhekim Denis Protsenko da eşlik etmişti.

Doktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Protsenko, yoğun mesaisinin, enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin direncini düşürdüğünü dile getirdi. Doktorun genel durumu iyi.

Rusya’da şimdiye dek 2 bin 337 kişi hastalandı, 121 kişi tedavi edildi, 17 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaKoronavirüs
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