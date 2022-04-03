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Ramazan’ın ilk iftar sofraları müslümanları bir araya getirdi

03 Nisan 2022 Pazar 23:37
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Ramazan’ın ilk iftar sofraları müslümanları bir araya getirdi
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Ramazan’ın ilk iftar sofraları, dünyada da müslümanları bir araya getirdi.

Suudi Arabistan’da, 2 yıl aradan sonra Medine’deki Mescid-i Nebevi ile Mekke’deki Kabe-i Şerif’te kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu.

Salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, Umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gidenler, birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkede yaşayan 1 milyonu aşkın Müslüman’ın geleneklerine saygı göstererek, ramazanın ilk gününde iftar verdi.

Başkent Sofya’da düzenlenen programda konuşan Radev, “İftar, Bulgaristan’daki farklı dinlerin arasında yaşanılan olumlu iradeyi, karşılıklı anlayışı ve iş birliğini sembolize ediyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Almanya’da geleneksel iftar programı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından Şehitlik Camii’nde düzenlenen geleneksel iftar programı yapıldı.

Ramazan boyunca her gün düzenlenecek olan iftar programının ilk gününe yoğun katılım gösterildi.

Savaşın gölgesinde ilk iftar

Ukrayna’da da, savaşın gölgesinde ramazan ayının ilk iftarı açıldı.

Kiev bölgesindeki Çayki köyünde bulunan Kırım Müslümanları Merkezi’nde, ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla düzenlenen programa Kırım Müftüsü de katıldı.

Ukrayna’nın Odessa kentinde de, savaşın gölgesinde ilk iftar yapıldı.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay Ramazan’da da görevde

Türk Kızılay’ın, savaştan etkilenenler için gönderdiği 13 yardım TIR’ı Ukrayna’ya ulaştı. Çernivtsi şehrine gelen TIR’larda gıda, giyecek, tıbbi ve hijyenik malzeme bulunuyor.

Türk Kızılay, Pakistan’ın Haripur şehrinde göçmen 150 Afgan aileye de ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

ABD’deki Türkevi’nde ilk iftar heyecanı

ABD’nin New York kentinde, Türkevi ile Washington yakınındaki Amerika Diyanet Merkezi’nde de ilk iftar heyecanı yaşandı.

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Ramazan
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