İran'da 3 yıl önceki bir silahlı saldırıya katıldığı iddiasıyla tutuklanan İranlı Kürt aktivist Ramin Hüseyin Penahi idam edildi. Penahi'nin idam cezasının durdurulması için uluslararası toplumun çağrıları işe yaramadı. Penahi ile birlikte 2 kişi daha idam edildi.

22 yaşındaki Pehani'ye verilen idam cezasının Haziran ayında infaz edilmesi planlanıyordu. Daha önce de Penahi'ye verilen ölüm cezasının 3 Mayıs'ta infaz edilmesi planlanmıştı ve Penahi cezanın infazına kadar tecritte tutulmuştu.

Euronews'te yer alan habere göre; Uluslararası Af Örgütü Penahi'nin yakalandıktan sonra ağır işkence gördüğünü belirterek, "Ölüm cezası verilmesi için gerekli alt sınır olan kasten öldürme faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin hiçbir kanıt sunulmadı" açıklamasına yapmıştı.

25 Haziran 2017'de İran güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Ramin Hüseyin Penahi, Sine Devrim Mahkemesi tarafından İran'da yasaklı bir Kürt partiye üye olma gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmıştı.