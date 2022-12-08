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Rapor: AB sınırlarında göçmenlere giderek daha fazla şiddet uygulanıyor
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Rapor: AB sınırlarında göçmenlere giderek daha fazla şiddet uygulanıyor

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol-GUE/NGL Grubu ve Sınırda Şiddet İzleme Ağı (Border Violence Monitoring Network), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarında göçmenlere giderek daha fazla şiddet uygulandığını tespit etti.

08 Aralık 2022 Perşembe 22:23
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Rapor: AB sınırlarında göçmenlere giderek daha fazla şiddet uygulanıyor



AP'deki Sol-GUE/NGL Grubu, çoğunlukla Balkan bölgelerinde ve Yunanistan'da faaliyet gösteren Sınırda Şiddet İzleme Ağı ile birlikte, 2021 ve 2022'de AB'nin dış sınırlarındaki insan hakları ihlalleriyle ilgili rapor hazırladı.

"Geri itmelerle ilgili kara kitap" isimli raporda, 2021'de görüşülen kişilerin yalnızca yüzde 5'inin Avrupa'dan sınır dışı edilirken "aşırı güç" kullanımına maruz kalmadığı veya tanık olmadıklarını söylediğine dikkat çekildi.

Raporla ilgili basın bildirisinde "Bu sayfaların çoğu, hem AB'nin dış sınırlarından hem de üye devletlerin topraklarının derinliklerinden yasa dışı bir şekilde geri itilmeden önce dövülen, tekmelenen, hakarete uğrayan, aşağılanan ve keyfi olarak gözaltına alınan hareket halindeki insanların ifadeleriyle doludur." denildi.

Birçok vakada tecavüz, cinsel istismar, aşırı ve uzun süreli dayak, kendilerine karşı elektrikli ateşlemeli silahların kullanılması ve hatta sınır yetkilileri tarafından bazen elleriyle vurularak nehre atılma gibi farklı işkence yöntemlerine maruz kalındığının aktarıldığı raporda, bunların "birkaç çürük elmanın" düzensiz eylemleri olmadığı, "en tepeden güçlendirilmiş Avrupa çapında sistemler" olduğu vurgulandı.

AP'de raporun sunumunu yapan, Ağın kıdemli politika analisti Hope Barker, "Geri itmelerin var olduğunu inkar etme noktasının ötesindeyiz. Kamera kanıtlarımız, tıbbi raporlarımız ve binden fazla tanıklığımız var. Bunlar yalnızca toplamayı başardığımız veriler." değerlendirmesini yaptı.

"Bu buzdağının görünen kısmı, duymadığımız yüzbinlerce hikaye var." diyen Barker, "Geri itmeler yasa dışıdır. Bu şiddet bitene kadar bunlarla mücadele etmeye ve bu raporları yayınlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sol-GUE/NGL Grubunun Alman üyesi Cornelia Ernst, göçmenleri geri iten ve sığınma hakkını reddeden üye devletlere karşı ihlal prosedürlerini başlatmadığı için AB Komisyonunu sorumlu tuttu.

Ernst, Grubun web sitesindeki "Geri itmeleri durdurun" kampanyasını imzalama çağrısı yaptı.

Raporda Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'taki vakalara yer verildi.

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