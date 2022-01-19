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Reisi: ABD’ye karşı direniyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi

19 Ocak 2022 Çarşamba 21:37
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Reisi: ABD’ye karşı direniyoruz
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, temasları kapsamında Kremlin Sarayında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Zirvede İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın uygulanması, iki ülke arasında ticaret ve ekonomik iş birliği, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.

Putin, görüşmede İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e de Reisi ile selam gönderdi. Putin, “Çabalarımız sayesinde önemli ölçüde Suriye hükümetinin uluslararası terörizmle bağlantılı tehditlerin üstesinden gelmesine yardımcı olmayı başardık. Şimdi tabii ki hem siz hem de biz Afganistan’da gelişen durumdan endişe duyuyoruz. Tüm bu konuları sizinle tartışmak, bu sorunlar hakkındaki tutumunuzu öğrenmek istiyorum” dedi.

“KAPSAMLI ORTAK EYLEM PLANI’NA DAİR TUTUMUNUZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Putin, İran’ın nükleer programı çerçevesinde Kapsamlı Ortak Eylem Planı hakkında Tahran yönetiminin tutumuna değinerek, “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na yönelik tutumunuz bizim için çok önemli” dedi. İran’ın Şangay İşbirliği Örgütü’nde gözlemci statüsünde bulunduğunu hatırlatan Putin, Avrasya Ekonomik İşbirliği temelinde de ilişkilerin geliştirildiğine dikkat çekerek, “İran ile Avrasya Ekonomik İşbirliği arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya-İran arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler paylaşan Putin, “Geçtiğimiz yıl salgına rağmen ticaret hacmimizde yüzde 38’lik bir büyüme gerçekleşti. Ülkelerimiz arasında büyük projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Reisi ile sürekli temas halindeyiz. Ne video konferans görüşmesi ne de telefon görüşmesi ikili görüşmenin yerini alabilir” ifadelerini kullandı.

“40 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR ABD’YE KARŞI DİRENİYORUZ”

Reisi ise görüşmede Moskova ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bunun önünde hiçbir engelin olmadığını söyleyerek, “Moskova ile stratejik işbirliğimizi geliştirmek ve ikili ilişkimizi artırmak istiyoruz. Ticaret hacmimizi Rusya ile arttırmak ve bu konuda çalışmalar yapmak önceliğimiz” diye konuştu. ABD yaptırımlarının kaldırılması için çalıştıklarını kaydeden Reisi, “40 yılı aşkın bir süredir ABD’ye karşı direniyoruz. Umarım tüm çabalarımız ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağlar. Yaptırımlar nedeniyle ülkemizdeki ilerlemeyi durdurmayacağız” ifadelerini kullandı.

Reisi, “Suriye'de Rusya ile birlikte terörle mücadele konusunda iyi tecrübeler elde ettik. Bu, Moskova ile ilişkimizde önemli bir temeli oluşturuyor” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşma yapması bekleniyor.

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