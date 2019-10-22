Rekortmen koyun Chris öldü!

Yeni Güney Galler eyaletinde bir çiftlikte kalan koyun 10 yaşındaki Chris'in, yaşlılık nedeniyle öldüğü belirtildi. Hayvanları koruma örgütü Little Oak Sanctuary’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bu tatlı, akıllı ve arkadaş canlısı ruhu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

Chris, 2015'te Canberra yakınlarında yakalandığında sosyal medyada gündem olmuştu. 5 yıldır kaçak olan Chris, postunun ağırlığından dolayı güçlükle hareket edebiliyordu. Yıllar sonra kırkılan Chris'ten yaklaşık 42 kilo yün çıkmıştı. Chris, bu miktarla bir dünya rekoruna imza atmıştı.

Chris, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kurumu (RSPCA) tarafından koruma altına alınmıştı.