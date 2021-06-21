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Rekortmen Olimpiyat koşucusu Usain Bolt ikiz babası oldu

Olimpiyat rekorları sahibi eski koşucu Usain Bolt, geçen yıl ilk çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından şimdi de ikiz babası olduğunu duyurdu. Bolt, çocuklarının iddialı isimlerini de açıkladı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 08:55
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Rekortmen Olimpiyat koşucusu Usain Bolt ikiz babası oldu

Şampiyon eski koşucu Usain Bolt, dün, Babalar Günü’nde ikiz babası olduğunu duyurdu.

Bir yaşında Olympia Lightning Bolt adında bir kızı olan 34 yaşındaki rekortmen sporcu, ikizlerine Thunder Bolt ve Saint Leo Bolt adlarını verdiklerini açıkladı.

Saint Leo, Jamaikalı koşucunun ikinci adı. Ancak diğer çocuğuna “gök gürültüsü” anlamına gelen Thunder adını neden verdiği bilinmiyor.

Bolt, ikizlerinin doğum haberini çocukları ve kız arkadaşı Kasi Bennett ile birlikte verdikleri pozu Instagram’da paylaşarak verdi. Bolt’un paylaşımına Bennett, “Sen bu ailenin kayasısın ve çocuklarımızın mükemmel babasısın”         yorumuyla karşılık verdi.

ALDATTI, AFFEDİLDİ

Usain Bolt, Rio Olimpiyatları’nı üç altın madalyayla tamamladığı 2016 yılında, Brezilyalı genç bir kadınla fotoğraflarının basına yansıması sonrası sevgilisi Bennett’i aldatma haberleriyle gündeme gelmişti.

Bu olaydan sonra Bennett’in affettiği Bolt, 2014’ten bu yana birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklif etmişti.

Sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olan Bolt, 2017’de emekliye ayrılmıştı. Ancak hala tüm zamanların en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul ediliyor.

Bolt, erkeklerde 100 metre koşusunda 9.58 saniyelik dünya rekorunu elinde tutuyor.

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Usain Bolt
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