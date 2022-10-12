Robot sanatçı Ai Da milletvekillerini dinlerken uyudu

'Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zekalı hümanoid robot sanatçısı' olarak bilinen Ai Da, İngiltere parlamentosunda düzenlenen etkinlikte milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sputnik'in haberine göre, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarınca geliştirilen robot sanatçı, eserlerinin insan üretimi eserlerden ne gibi farklılıkları olduğu sorusuna "Ben bilgisayar programları ve algoritmalarından oluşuyorum ve bunlara bağlıyım. Ancak canlı olmasam da hala sanat yaratabilirim" diye yanıt verdi.

UYUYAKALINCA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VERİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlerde, Ai Da'nın parlamento üyelerinin soruları esnasında bir ara uyuyakaldığı, uyandırılma süreci sırasında ise kendisine güneş gözlüğü giydirildiği belirtildi.

SANAT ESERLERİ VAR

İsmini İngiliz matematikçi Ada Lovelace'in adından alan Ai-Da'nın aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in portresinin de yer aldığı pek çok eseri bulunuyor. Robot sanatçının bazı eserleri sanat galerilerinde de sergilendi.

Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi teknolojinin yaratıcı endüstride çalışanlar üzerindeki etkileri konusunda, insansı robotun yanı sıra bu konudaki uzmanlar ve akademisyenlerden de bilgi aldı.

Tablolarını nasıl ürettiğine dair sorulan bir soruya yanıt veren Ai Da, yapay zeka algoritmalarını, gözlerindeki kameraları ve robotik kolunu kullandığını söyledi.

Şiir yazma konusunda ise yaygın içerikleri şiirsel yapıları anlamak için 'büyük bir metin külliyatını analiz etmenin' kendisine yardımcı olduğunu belirten Ai Da, "Bunun insanlardan farkı bilinç. Şiirler hakkında konuşabilmeme rağmen, öznel deneyimlerim yok" dedi.