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Robotlar, dijital ekrandan yapılan seçimleri müşterilere servis ediyor

26 Kasım 2021 Cuma 23:04
181 Okunma
Robotlar, dijital ekrandan yapılan seçimleri müşterilere servis ediyor
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Irak'ın Musul kentinde bir grup ​​​üniversite öğrencisinin açtığı restoranda robot garsonlar işbaşı yaptı.

Restorana gelen müşteriler, masalarda kurulan dijital menü sistemiyle siparişlerini mutfağa iletiyor.

Mutfaktan çıkan yemekleri alan robot garson, servis edeceği masaya kadar ilerliyor.

ÖNÜNE BİRİ GEÇTİĞİNDE KONUŞABİLİYOR

Restoran sahibi Rami Abdurrahman, Arap ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Irak'ta ilk kez uygulanan robot garson hizmetinin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan Abdurrahman, kendisi gibi üniversite öğrencisi birkaç arkadaşıyla bu işe girdiklerini belirtti.

Robotun akıllı tabletle hareket ettiğini aktaran Abdurrahman, servis edeceği masaya kadar ilerlediğini ve önüne biri geçtiği zaman da konuşabildiğini kaydetti.

Abdurrahman, restoranda ayrı bir bölüm ayırdıkları çocukların da burada akıllı tabletlerdeki oyunlarla vakit geçirme olanağı olduğunu ifade etti.

ROBOT GARSONLAR MÜŞTERİ ÇEKİYOR

Restoranın müşterilerinden Selim Kado, robot garsonları merak ettiği için Musul'un bir ilçesinden özellikle buraya geldiğini söyledi.

Uygulamayı yakından görmekten memnun olduğunu belirten Kaddo, "Robot garsonun restoranda dolaşması bile çok sıra dışı bir şey. Buraya gelen herkes sipariş vermeden önce telefonu eline alıp video çekmeye başlıyor" dedi.

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