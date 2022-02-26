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Rus basını savaşın biteceği tarihi açıkladı: Savaş 5 gün sürecek

Rus basınına konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov savaşın 5 gün süreceğini açıkladı. Abzalov ayrıca Putin’in Ukrayna’yı Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkeye dönüştürme planı olduğunu da belirtti.

26 Şubat 2022 Cumartesi 19:44
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Rus basını savaşın biteceği tarihi açıkladı: Savaş 5 gün sürecek
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Dünya basını Rusya Lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ne zaman biteceğini konuşurken, Rus basını tarih verdi.

Konuyla ilgili analist görüşlerine başvuran Moskovskiy Komsomolets gazetesi, operasyonun beş gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tahmin yayınladı.

Gazeteye konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov bu yönde görüş bildirdi.

'OPERASYON 5 GÜN SÜRER'

Operasyonun 5 gün sürebileceğini belirten Abzalov, Rus ordusunun Doğu, Merkez ve Güney bölgeleri ele geçirdikten sonra Moldova'nın Rusya yanlısı özerk Pridnyrster bölgesine kadar bir koridor oluşturmasını beklediğini söyledi.

Abzalov'un açıklamasına bakılırsa, Ukrayna Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkeye dönüşecek.

Anahtar Kelimeler:
PutinRusya
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