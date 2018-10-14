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Rus muhalif lider Navalny serbest bırakıldı

Rusya'da gözaltına alınarak hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Alexei Navalny artık serbest

14 Ekim 2018 Pazar 11:14
Rus muhalif lider Navalny serbest bırakıldı

Rusya'da cezaevinden çıktıktan hemen sonra yeniden gözaltına alınan ve 20 gün hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Alexei Navalny serbest bırakıldı.

Emeklilik reformunda değişiklik yapılması için halkı Moskova yönetimine karşı gösteri yapmaya çağıran 42 yaşındaki muhalif lider Navalny, 'Protesto kanunlarını ihlal etmekle' suçlanmış ve 24 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Navalny, geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde de mart ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini protesto etmek için başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlemek suçundan 30 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı.

2011 ve 2012 yılında organize ettiği Putin karşıtı gösterilerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güçlü rakibi haline gelen Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalny, hakkında açılan bir yolsuzluk davasında suçlu bulunarak başkanlık seçimlerinde adaylıktan men edilmişti.

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