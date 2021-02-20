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Rus muhalif Navalnıy'ın cezası onandı

Rusya'da Kremlin muhalifi Navalnıy'a verilen hapis cezası, temyiz mahkemesince onandı. Geçen ay Almanya'dan Rusya'ya dönen Navalnıy, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:31
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Rus muhalif Navalnıy'ın cezası onandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir temyiz mahkemesi, Kremlin muhalifi Aleksey Navalnıy hakkında 2 Şubat'ta verilen hapis cezasını onadı. Ancak temyiz mahkemesi, Navalni'nin ev hapsinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak hapis cezasını 2 yıl 8 aya düşürdü.

Kararı duruşma salonundaki cam kafeste dinleyen Navalnıy, hakkında verilen hükme alaycı bir şekilde tepki göstererek "Cezamı 1,5 ay düşürdüler. Harika!" dedi.

Navalnıy, sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ay Rusya'ya dönmüştü. Navalnıy, Rusya'ya dönüşünde, hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla 2014 yılında verilen tecilli hapis şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından da hakkındaki tecil kararı iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalnıy, siyasi olarak nitelediği bu kararı temyize taşımıştı.

Navalnıy ve destekçileri, 44 yaşındaki Rus muhalif hakkında açılan davaları, Kremlin'in kendi yaptığı yolsuzlukları gizleme ve iktidar karşıtlarını susturma çabalarının parçası olarak görüyor.

Navalnıy, kendisine yönelik sinir gazı saldırısından da Kremlin'i sorumlu tutuyor. Moskova ise bu iddiayı reddediyor.

Navalni, 17 Ocak'ta ayrıldığı Almanya'da yaklaşık beş ay tedavi görmüştü.

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