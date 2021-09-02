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Rus öğretmen okul açılışında dansöz kıyafeti giyip, göbek attı

Koronavirüs nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılını coşku içerisinde kutladı. Rusya'daki kutlamalarda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yeni dönem kutlamalarına, dansöz kıyafetiyle göbek atan öğretmen törene damga vururken, öğretmene soruşturma başlatıldı.

02 Eylül 2021 Perşembe 14:16
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Rus öğretmen okul açılışında dansöz kıyafeti giyip, göbek attı

Rusya Khabarovsk şehrindeki bir ilkokulun açılışı sırasında gerçekleştirilen yeni dönem kutlamalarına, dansöz kıyafetiyle göbek atan öğretmen damga vurdu. Öğrencilerin ve velilerin gözleri önüne dans eden öğretmen, tartışmalara yol açtı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olayı "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Müdürlük, acilen konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, ortaya çıkan durumdan okul müdürü ve yardımcısını suçlu tuttu.

"YAŞLARI BÜYÜK OLAN ÖĞRENCİLER UTANÇ DUYDU"

Moskova Anneler Konseyi başkanı Tatyana Butskaya, kadın öğretmen için "Striptizcilere benziyordu" diyerek, "Yaşları küçük olan öğrenciler durumun vahametini anlamadılar. Ancak yaşları biraz daha büyük olanlar bu durumdan dolayı utanç duydu" ifadelerini kullandı.

BAZI VELİLER İSE ŞAŞIRTICI KARŞILADI

Görüşü alınan bazı veliler ise ortaya çıkan durumun her zamanki durumdan farklı olduğunu, kendilerinin de yaşananlar karşısında şaşırdığını ancak o kadar da kötü olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Rus öğretmenDansöz
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