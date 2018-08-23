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Rus zenginlere bir darbe daha!

ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus vatandaşlarının varlıklarını dondurmasının ardından bir darbe de İsviçre'nin önde gelen bankalarından geldi

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:52
Rus zenginlere bir darbe daha!

ABD Hazine Bakanlığı'nın, geçtiğimiz gün 2 Rusya vatandaşının, 3 Rus şirketin ve 6 Rusya bayraklı geminin yaptırım listesine dahil edildiğini açıklamasının ardından bir darbe de İsviçre'nin önde gelen bankası Credit Suisse'den geldi

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklaması ardından İsviçre'den de Moskova'ya bir darbe geldi. ABD'nin yaptırım tehdidine maruz kalmak istemeyen bankanın, Rus müşterilere ait 5 milyar dolar değerinde hesabı dondurduğu bildirildi.

Reuters'in haberine göre banka hesapları dondurulan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.

Banka sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası düzenleyici kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım konusu da buna dahil" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz gün Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşının, 3 Rus şirketin ve 6 Rusya bayraklı geminin yaptırım listesine dâhil edildiğini açıklamıştı. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığına da bloke konmuştu.

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