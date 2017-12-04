'Ruslar seçimlerde Putin'e alternatif görmüyor'

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center'ın anketine göre, Rusların yüzde 53'ü gelecek yılki seçimlerde yeniden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e oy vermeye hazır.

Rusya Beşeri ve Siyasal Bilimler Enstitüsü'nden Vladimir Slatinov, anketin ülkedeki genel ruh halini yansıttığını ve halkın Putin'e bir alternatif görmediğini söyledi.

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center'ın yaptığı anket, bu hafta seçim olması halinde Rusların yüzde 53'ünün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e oy vermek istediğini gösterdi.

Anket katılımcılarının yüzde 4'ü Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, yüzde 3'ü Komünist Parti lideri Gennadiy Zyuganov'dan yana tercihini kullandı.

Rus muhalif lider Aleksey Navalniy, Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov ve başkanlığa adaylığını açıklayan Rus sunucu Kseniya Sobçak için de ayrı ayrı yüzde 1 oranında oy çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Beşeri ve Siyasal Bilimler Enstitüsü'nden Vladimir Slatinov, anketin 2018 seçimleri öncesinde ülkedeki ruh halini yansıttığını belirtti.

Slatinov "Vladimir Putin'in siyasi alanda alternatifsiz bir liderliği söz konusu. Bu eğilimin daha da gelişeceğini düşünüyorum. Halkın çoğu Putin'e bir alternatif görmüyor" dedi.

Slatinov, Rusya'nın dış politikadaki başarılarının da bu konuda etkili olduğunu da ekledi.

‘DİĞER ADAYLAR CİDDİ RAKİPLER DEĞİL'

Slatinov, diğer parti liderlerinin Putin karşısında ciddi bir rakip olmadığını belirterek "Seçim yarışındaki diğer isimlere bakarsak, halkın çoğunluğu Zyuganov, Jirinovski ve Mironov'un gerçek bir gücün peşinde olmadığını, çaba, hatta muhalefet göstermediğini anlıyor. Bu kişiler, çelişkili bir biçimde Putin için bir destek grubu" ifadelerini kullandı.

Rusya'da gelecek yıl mart ayında başkanlık seçimleri yapılacak. Putin, henüz seçimlere katılıp katılmayacağı yönünde bir açıklama yapmadı.