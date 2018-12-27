Rusya: ABD çekildiği bölgeleri Suriye hükümetine devretmeli

Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova basın toplantısında Suriye’nin doğusundaki toprakların ABD askerlerinin çekilmesinin ardından uluslararası hukuka uygun şekilde Suriye hükümetine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Zakharova, Moskova’nın ABD’nin çekilme planıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ancak bunun Suriye’de barışa hizmet edeceğine inandığını kaydetti.





Zakharova, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığına ilişkin de değerlendirme yaptı. Zaharova,ve Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinde yakın koordinasyon içerisinde olduğunu vurguladı. Zaharova, bu işbirliğine terörle mücadeleye yönelik askeri operasyonların da dahil olduğunu belirtti.Başkan Donald Trump geçen hafta sürpriz bir şekilde ABD askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamıştı. Trump’ın açıklaması hem bölgedeki müttefiklerini şaşkınlığa uğratmış hem de iki istifayı beraberinde getirmişti. Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurkin ardından istifa ettiklerini açıklamıştı.