Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 8 ölü, 6 yaralı

IFAX Haber Ajansı, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Interfax tarafından saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ardından, zanlının öldüğü aktarıldı.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI



TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.