Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
Ali Pilli görevden alındı!
Kapat

Rusya'da kuş gribi: İnsanlarda ilk kez görüldü

Rusya'da H5N8 türü kuş gribi vakaları ilk kez insanlarda görüldü. Virüs, kümes hayvanları çiftliğinde çalışan 7 kişide tespit edildi. Virüsün insandan insana bulaşma özelliği bulunmuyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:09
286 Okunma
Rusya'da kuş gribi: İnsanlarda ilk kez görüldü

Dünya, koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Ancak Rusya ,koronavirüs dışında ülkede kuş gribi vakasına da rastlandığını duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, H5N8 kuş gribi virüsünün insanlarda tespit edildiğini açıkladı.

7 kişi kuş gribi

Virüsün  kümes hayvanları çiftliğinde çalışan 7 kişide tespit edildiği, kuş gribine yakalanan bu kişilerin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada, virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağını ve etkilerini zaman gösterecek denildi.

İlk kez insanda görüldü

H5N8 türü virüsünün insanda görülmesi bakımından ilk vakalar

Virüsün insandan insana geçme özelliği kazanmadığına dikkat çekilirken, bu durumun, olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olunması ve gerektiğinde karşılık verilmesi adına hazırlanma vakti sunduğuna vurgu yapıldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de bir günde 2 bin 433 can kaybı
ABD'de bir günde 2 bin 433 can kaybı
Rus muhalif Navalnıy'ın cezası onandı
Rus muhalif Navalnıy'ın cezası onandı
Zenginler Dubai'deki yüzen villalara akın ediyor
Zenginler Dubai'deki yüzen villalara akın ediyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim