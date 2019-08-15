Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı

Rusya'da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanından kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 10 yolcu yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı

Rusya'da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanından kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 10 yolcu yaralandı. Yolcuların tahliye anı, bir yolcu kamerasına yansıdı.

Ural Havayollarına ait Airbus A321 uçağı Zhukovsky Uluslararası Havalimanından kalktıktan hemen sonra bir martı sürüsüne çarptı.

Sürüdeki bazı martıların uçağın motorlarına girmesiyle uçak havalimanının yakınlarındaki araziye hemen acil iniş yaptı.

226 yolcunun bulunduğu uçakta 10 yolcu yaralanırken, 4'ü acilen hastaneye kaldırıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RusyaUçakHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’dan Hong-Kong’da taraflara diyalog çağrısı
Fransa’dan Hong-Kong’da taraflara diyalog çağrısı
ABD'de silahlı saldırı!
ABD'de silahlı saldırı!
Asya’da felaket! Ölü sayısı dehşet boyutlarda
Asya’da felaket! Ölü sayısı dehşet boyutlarda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim