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Rusya'da Navalny taraftarları sokağa döküldü

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin destekçileri sokağa döküldü. Polis, başkent Moskova dahil 25 kentte 360'tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:30
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Rusya'da Navalny taraftarları sokağa döküldü

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından tansiyon yüksek. Binlerce Navalny destekçisi birçok kentte sokağa çıktı.

Başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda toplanan göstericiler Kremlin'e yürümek istedi. Ancak söstericileri polis engelledi. Putin'i eleştiren göstericiler "Navalny'e özgürlük" sloganları attı. 

Ülke genelinde 360'tan fazla kişi gözaltına alındı. Muhalif lider Navalny, Almanya'da gördüğü tedavinin ardından bir hafta önce Rusya'ya döndü.

Havalimanında gözaltına alınan Navalny, mahkeme tarafından suçlu bulunarak 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi. 

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