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Rusya'da ölümcül kene alarmı

Koronavirüs salgınında zirveyi gören Rusya'nın başı bu kez de kenelerle dertte. Rus bilim insanların açıklamasına göre, ülkede mutasyon geçirmiş ölümcül bir kene türü keşfedildi.

02 Haziran 2020 Salı 19:07
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Rusya'da ölümcül kene alarmı

Rusya’da, koronavirüs salgınının ardından kene saldırısının baş gösterdiği ifade edildi.

Rus uzmanların yaptığı açıklamaya göre, Sibirya’da rapor edilen kene vakasında mevsim normallerinin 428 katı olduğu ifade edildi. 

Keneye karşı aşılar yetersiz

Uzmanlar, hastanelerde kene ısırmasına karşı kullanılan aşıların azaldığını ve ülkenin en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya’da kene ısırma vakalarında patlama yaşandığı konusunda uyarılarda bulundu.

Artışın nedeni sıcak geçen kış ayları

Krasnoyarsk bölgesinde 8 bin 215 kene ısırması vakası içinde, 2 bin 125 çocuk olduğu belirtildi. Sverdlovsk bölgesinde ise 17 bin 242 vakanın 4 bin 334’ü çocuklardan oluşuyor.

Keneler, insanlarda ısırma sonucu beyin iltihaplanmasına sebebiyet veriyor ve tedavi edilmezse hastayı kısa sürede öldürüyor. Uzmanlar bu sene kenelerde artış yaşanmasının sebebinin, diğer yıllara göre daha sıcak geçen kış ayları olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsRusyaölümcül Kene
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