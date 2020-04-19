Rusya'da rekor vaka artışı

Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 60 kişilik artış yaşandı.

Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin sayısının 48 artarak 361'e ulaştığı kaydedildi.

Dünya genelinde ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bin 952'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 331 bini aşmış durumda.