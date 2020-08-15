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Rusya'da son 24 saate 5061 yeni vaka

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 917 bin 884’e, ölü sayısı 15 bin 617’ye çıktı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:29
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Rusya'da son 24 saate 5061 yeni vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 61 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 917 bin 884’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 119 artarak 15 bin 617’ye, iyileşen sayısı 6 bin 447 artarak 729 bin 411’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,7’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 251 bin 686’ya, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 645’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 318 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.

Bugünden itibaren Rusya, İsviçre ile uluslararası uçuşları karşılıklı olarak başlattı.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.   

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsCovid19
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