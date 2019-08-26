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Rusya'da yeni nükleer sızıntı açıklaması

Nükleer kaza sonrası çok konuşulacak bir açıklama daha geldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:50
Rusya'da yeni nükleer sızıntı açıklaması

Rusya'da ay başında askeri birlikte bir nükleer patlamanın gerçekleşmiş ve olayda 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurmuştu. Nükleer kaza sonrası çok konuşulacak bir açıklama daha geldi.

Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Severodvinsk kentindeki askeri birlikte geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlamanın füze motor denemesi sırasında gerekleştiği belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise kaza sonrası yaptığı açıklamada radyasyon oranının normal kaldığını belirtmiş ancak kuzey Rusya'daki Severodvinsk kent yetkilileri seviyede ufak bir artış olduğunu ifade etmişti.  Greenpeace ise radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını söylemişti. 

Reuters'ın son dakika haberine göre olayla ilgili bir açıklama daha geldi. Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen kazanın ardından yeni radyoaktif izotoplar tespit edildiğini duyurdu. Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu ayın kuzeyindeki bir roket motoru testi sırasında meydana gelen bir kazadan sonra test numunelerinde stronsiyum, baryum ve lantan radyoaktif izotoplarının bulunduğunu ifade edildi.

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Son Güncelleme: 26.08.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
HaberAçıklamaSızıntıNükleerRusya
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